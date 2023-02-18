Оккупанты сегодня били из тяжелой артиллерии по Никопольскому району: повреждены дома, медучреждение 18 февраля, 20:11 Последствия обстрела Днепропетровской области (Фото:Николай Лукашук/Facebook)

В субботу, 18 февраля, оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В частности, били по Никополю и Марганцу.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

«Российский террор продолжается: две общины района в течение дня снова подверглись атакам», — написал он.

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Из тяжелой артиллерии враг трижды бил по Никополю. В городе изуродовано здание медучреждения, два учебных заведения, адвокатское бюро, почти десяток многоэтажек и электросети.

По данным Лукашука, «ударили оккупанты и по Марганцу». В результате атаки повреждены два жилых дома и хозяйственное сооружение.

Люди не пострадали.

В других районах Днепропетровской области в течение дня обстрелы не зафиксированы.

В результате ночной атаки России по жилому сектору Павлограда Днепропетровской области в ночь на четверг, 16 февраля, погибла женщина. Еще восемь человек получили ранения.