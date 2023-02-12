Тревога и сбитые дроны. В Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов 12 февраля, 08:48 Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

В Днепропетровской области ночь прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Российские дроны, летевшие вечером в субботу, 11 февраля, были сбиты.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

«Вражеские дроны, которые летели к нам, были сбиты силами ПВО на подлете в Днепропетровскую область», — написал он.

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Лукашук выразил благодарность украинским защитникам и защитницам «за каждую минуту мира и покоя».

Ночь без обстрелов также подтвердил глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

В субботу, 11 февраля, российские оккупанты снова запускали иранские дроны-камикадзе для атаки по территории Украины. Вражеские дроны направлялись в направлении Днепропетровской области.

В ночь на пятницу, 10 февраля, Россия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. Для ударов оккупанты использовали иранские дроны Shahed и ракеты.