Тревога и сбитые дроны. В Днепропетровской области ночь прошла без обстрелов

12 февраля, 08:48
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Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Николай Лукашук/Telegram)

В Днепропетровской области ночь прошла с тревогами, но без вражеских обстрелов. Российские дроны, летевшие вечером в субботу, 11 февраля, были сбиты.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

«Вражеские дроны, которые летели к нам, были сбиты силами ПВО на подлете в Днепропетровскую область», — написал он.

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Лукашук выразил благодарность украинским защитникам и защитницам «за каждую минуту мира и покоя».

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Ночь без обстрелов также подтвердил глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

В субботу, 11 февраля, российские оккупанты снова запускали иранские дроны-камикадзе для атаки по территории Украины. Вражеские дроны направлялись в направлении Днепропетровской области.

В ночь на пятницу, 10 февраля, Россия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. Для ударов оккупанты использовали иранские дроны Shahed и ракеты.

https://www.youtube.com/embed/7DvitJ0s4uc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Днепропетровская область ПВО Дроны Война России против Украины Воздушная тревога Николай Лукашук Сергей Лысак

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