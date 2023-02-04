Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии — облсовет 4 февраля, 20:22 Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)

Российские оккупанты в субботу, 4 февраля, дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.



По его словам, около двух десятков вражеских снарядов прилетели на территорию Красногригорьевской и Марганецкой общин. В результате в одном из сел повреждены электросети.

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К счастью, обошлось без пострадавших.

В ночь на 3 февраля российские оккупанты также из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Тогда под вражескую атаку попал Никополь.