Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии — облсовет
Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)
Российские оккупанты в субботу, 4 февраля, дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.
По его словам, около двух десятков вражеских снарядов прилетели на территорию Красногригорьевской и Марганецкой общин. В результате в одном из сел повреждены электросети.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В ночь на 3 февраля российские оккупанты также из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Тогда под вражескую атаку попал Никополь.