Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области из тяжелой артиллерии — облсовет

4 февраля, 20:22
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Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)

Днепропетровская область (Фото:adm.dp.gov.ua)

Российские оккупанты в субботу, 4 февраля, дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.

По его словам, около двух десятков вражеских снарядов прилетели на территорию Красногригорьевской и Марганецкой общин. В результате в одном из сел повреждены электросети.

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К счастью, обошлось без пострадавших.

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В ночь на 3 февраля российские оккупанты также из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область. Тогда под вражескую атаку попал Никополь.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Оккупант Артиллерия Днепропетровская область Война России против Украины

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