Собирают информацию. Оккупанты активизировали запуск дронов с Черного моря — ОК Юг 4 февраля, 16:17 Черное море (Фото:Думская)

По данным украинских военных, российские оккупанты активизировали запуск беспилотников для сбора информации. Вероятно, таким образом, враг готовится к новому удару по Украине.

Об этом в субботу, 4 февраля, заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.



«Противник собирает максимальную информацию, активизировал беспилотные разведывательные аппараты, которые мы достаточно результативно сбиваем. Но мы видим, что они все больше появляются из акватории Черного моря, они направлены на Николаевскую и Одесскую области», — высказалась Гуменюк.

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По ее словам, россияне тяготеют к определенным датам, и февраль является символическим месяцем для оккупантов, поэтому они могут готовить новый удар.

«Сегодняшняя воздушная тревога, которая была по всей территории Украины из-за взлета, в частности, разведывательной авиации, тому подтверждение. Информацию собирают, готовятся», — добавила представительница ОК Юг.

В то же время из-за шторма на Черном море российская корабельная группировка находится в пунктах базирования. Ракетоносителей там нет.

3 февраля Военно-морские силы ВСУ сообщили о девяти вражеских кораблях на боевом дежурстве в Черном море. В Азовском море РФ держала одно судно, а в Средиземном — 10.