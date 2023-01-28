В Черном море из-за шторма усилилась минная опасность — Одесская ОВА

28 января, 08:48
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Черное море (Фото:Думская)

Черное море (Фото:Думская)

Из-за шторма в Черном море усилилась минная опасность — снаряды могут дрейфовать вдоль побережья.

Об этом утром субботы, 28 января, сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья", - написал Братчук.

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15 января стало известно о гибели двух гражданских в Херсонской области, которые взорвались на российской мине. Мужчины проверяли свои поля и наткнулись на вражеский снаряд.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Одесская область Черное море Мины Опасность

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