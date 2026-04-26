Ощущение катастрофы. Как поведет себя невосстановленная арка над 4-м реактором ЧАЭС, в которую год назад попал российский дрон, — анализ NV

26 апреля, 08:20
NV Премиум
Более года назад, 14 февраля 2025-го российский дрон Герань-2 попал в так называемую Арку Нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом Укрытие и разрушенным давней аварией 4-м энергоблоком ЧАЭС. (Фото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/NurPhoto via Reuters)

Более года назад, 14 февраля 2025-го российский дрон Герань-2 попал в так называемую Арку Нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом Укрытие и разрушенным давней аварией 4-м энергоблоком ЧАЭС. (Фото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/NurPhoto via Reuters)

Автор: Светлана Угнива

NV с помощью экспертов смоделировал судьбу укрытия над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, которое так и не восстановили после прошлогоднего попадания российского шахеда несмотря на то, что время продолжает его разрушать.

«Радиационные риски Чернобыля остаются — несмотря на все усилия по сдерживанию его опасного наследия», — с таким месседжем не в апреле 1986 года, когда и произошла авария на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС), а в середине апреля 2026-го вышел отчет Greenpeace Ukraine.

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Бить тревогу команду экологов заставили действия армии страны-агрессора, а особенно — случай, произошедший 14 февраля прошлого года. Тогда, во время очередной массированной воздушной атаки РФ, российский дрон Герань-2 попал в так называемую Арку Нового безопасного конфайнмента (НБК) над объектом Укрытие и разрушенным давней аварией 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Теги:   Укрытие ЕБРР ЧАЭС Радиация 40 лет аварии на ЧАЭС

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