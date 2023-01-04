«Враг очень активен». В ВСУ отреагировали на информацию о захлебе российского наступления под Бахмутом 4 января, 15:40 Российские оккупанты продолжают прорывать оборону ВСУ под Бахмутом (Фото:Минобороны)

В Вооруженных силах Украины считают, что российское наступление под Бахмутом Донецкой области еще не исчерпало своих возможностей.

Об этом в среду, 4 января, заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире 24 канала, комментируя информацию британской разведки об ослаблении российских сил под Бахмутом.



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«Британская разведка имеет серьезные источники и я думаю, что здесь есть элемент футурологии, со взгляда наперед […] Динамика атак врага остается средней: примерно такая же, как и была все последние недели […] Пока сказать, что враг захлебнулся уже в своих атаках и перестал пытаться прорвать нашу оборону, — рано», — высказался представитель ВСУ.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении не фиксируют системного затишья. За сутки российские оккупанты 238 раз нанесли удары по этому участку фронта. Также там произошло 22 боестолкновения, а враг потерял 142 человека убитыми и 204 ранеными.

3 января британская разведка сообщила, что период сильнейшего наступления россиян в районе Бахмута уже истек. Вариант значительного российского прорыва возле этого населённого пункта разведчики считают маловероятным.

Ранее подобные тезисы озвучивали и в американском Институте изучения войны (ISW). В отчете за 28 декабря аналитики отмечали, что российские оккупанты достигли предельного истощения сил при попытке захватить Бахмут. По мнению экспертов, россияне больше не способны добиться значительных оперативных успехов на этом участке фронта.

