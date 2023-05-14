В районе Бахмута ВСУ захватили более десяти вражеских позиций и взяли в плен оккупантов — Маляр 14 мая, 18:21 Украинские военнослужащие возле Бахмута, 11 мая (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинские военнослужащие продолжают продвигаться на Бахмутском направлении, которое является одним из самых сложных за последние месяцы.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинские подразделения за сегодняшний день, 14 мая, захватили более 10 вражеских позиций на севере и юге от окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива вблизи Ивановского. Взяты в плен оккупанты из различных частей.

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Она также добавила, что ситуация в районе Бахмуте остается сложной.

«Наши действуют на грани сверхчеловеческих возможностей. Действуют жестко, решительно и профессионально», — заявил она.

Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути, заявила Маляр. Продолжаются ожесточенные бои.

На сегодняшний день российские оккупанты не могут окружить город и добиться громкой победы на этом направлении.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские военные двигаются вперед на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении, а россияне теряют технику и живую силу.