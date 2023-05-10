ВСУ нанесли мощные удары по российской 72-й бригаде в Бахмуте, однако город еще остается главной целью Москвы — Череватый 10 мая, 16:33 Город Бахмут после российских обстрелов, 7 мая (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Украинские военнослужащие нанесли мощные удары по российской 72-й отдельной мотострелковой бригаде в Бахмуте, однако полностью уничтожить ее пока не удалось.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый, сообщает Reuters.

Он также подчеркнул, что захват Бахмута остается главной целью Москвы.

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Череватый также добавил, что ситуация в Бахмуте остается «сложной», однако оккупанты несут большие потери в этой битве.

Ранее глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин заявлял, что 72-я отдельная мотострелковая бригада оставила свои позиции.

«К сожалению, они (украинские военнослужащие — ред.) еще не уничтожили всю российскую бригаду, там серьезно повреждены две роты. Обстановка остается сложной, потому что для противника, несмотря на весь белый шум, который пытается создать Пригожин, Бахмут является по-прежнему основным направлением наступления, главной желанной целью», — заявил Череватый.

Первым 9 мая о бегстве 72-й ОМБр ВС РФ из-под Бахмута и «500 трупов» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин. Позже 3-я ОШБр ВСУ подтвердила это.

По данным украинских военных, за двое суток штурмовики в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 оккупантов, 87 — находятся «на полпути к гибели» и еще пять противников взяли в плен.

