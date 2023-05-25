Россия уменьшила количество атак в районе Бахмута — Череватый 25 мая, 16:52 Город Бахмут (Фото:Handout via Reuters)

Российские войска третьи сутки подряд «менее активны» во время атак в районе Бахмута, заявил спикер Восточной группировки Сил обороны Сергей Череватый.

В эфире 24 канала он подчеркнул, что оккупанты продолжают бить по украински позициям.

«За эти сутки только два боестолкновения произошло, за предыдущие — три. Но продолжает поражать огнем наши позиции — 332 раза он избивал ствольной и реактивной артиллерией по нашим позициям. Состоялся один авианалет», — рассказал он.

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Череватый также прокомментировал заявления основателя частной военной компании Вагнер Евгения Пригожина о якобы уходе его наемников с позиций в Бахмуте.

«Мы точно констатируем уменьшение атак. Возможно, это связано с их перегруппировкой. Точно мы нанесли им очень мощные потери и они в нем нуждаются. Насколько это произойдет, какими подразделениями и в каких объемах — я думаю, что нам нужно немного времени, чтобы верифицировать эту информацию», — добавил представитель Восточной группировки.

Накануне Анна Маляр заявила, что за сутки активность наступательных действий оккупантов на направлении «несколько снизилась», а Силы обороны незначительно продвинулись по флангам на севере и юге от Бахмута.

20 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута. В ВСУ и Минобороны Украины отвергли эту информацию и заявили, что бои в городе продолжаются.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ продолжают находиться в городе.