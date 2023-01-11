В Бахмуте получили ранения два польских волонтера

11 января, 03:53
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Ана Кудриевцева)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Ана Кудриевцева)

Двое польских волонтеров получили ранения в районе Бахмута. В настоящее время они находятся в больнице Люблина.

Об этом сообщает PA .

Изданию информацию подтвердил представитель министерства здравоохранения Войцех Андрусевич. Он рассказал, что мужчина и женщина развозили гуманитарную помощь среди местного населения на прифронтовых территориях Украины.

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«Они разгружали помощь для населения из автомобиля, когда рядом разорвалась минометная мина. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение», — отметил представитель польского Минздрава.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. Войска РФ бросают на это огромные силы, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Аналитики ISW сообщают, что, несмотря «добычи» российских войск в Соледаре Донецкой области, российские оккупанты все еще далеки от оперативного окружения Бахмута.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Польша Волонтеры Война на Донбассе Украина-Польша Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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