Пригожин пожаловался, что «вагнеровцев» могут окружить в Бахмуте 10 мая, 19:00 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

Владелец ПВК Вагнер Евгений Пригожин заявил, что существует большой риск окружения его наемников в Бахмуте, поскольку фланги, удерживаемые российским военными, «трещат».

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в Telegram.

Он снова пожаловался на отсутствие «достаточного количества» боеприпасов для контрнаступления.

«Ввиду сокращения личного состава, ЧВК Вагнер вынуждена была передать фланги военным. Существует серьезный риск окружения ЧВК Вагнер в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются. При отсутствии боеприпасов „мясорубка“ заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК Вагнер», — заявил он.

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Также Пригожин снова повторил, что Бахмут якобы не имеет стратегического значения. Якобы «вагнеровцы» и российская армия там находились, чтобы «перемалывать живую силу противника» и дать возможность российской армии провести мобилизацию.

Но несмотря на бои в Бахмуте, по словам главаря «вагнеровцев», ВСУ все же собрали силы для контрнаступления.

По его словам, сейчас в черте Бахмута находятся только «вагнеровцы» и никаких других подразделений нет, а за пределами города − только ВС РФ.

Пригожин добавил, что его боевики планировали выйти из Бахмута «для сохранения жизни бойцов» поскольку не было боеприпасов.

После этого российское высшее руководство якобы поручило Минобороны РФ обеспечить ЧВК Вагнер всем необходимым, но никаких боеприпасов, по словам Пригожина, они так и не получили.

При этом он уверяет, что «вагнеровцы» якобы продолжают наступление в Бахмуте и ожидают боеприпасов.

10 мая командующий Восточной группировки войск Александр Сырский рассказал, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км.

Первым о бегстве 72-й ОМБр российской армии из-под Бахмута и «500 трупов» российских оккупантов заявил главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин 9 мая. Позже это подтвердила 3-я ОШБр ВСУ.

По данным защитников Украины, за двое суток штурмовики в составе тактической группы Азов ликвидировали 64 оккупантов, 87 — находятся «на полпути к смерти» и еще пять россиян взяты в плен. Также были уничтожены несколько вражеских складов БК, минометы и несколько БМП.

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10 мая Андрей Билецкий, командир тактической группы Азов, входящей в 3-ю ОШБр, рассказал, что украинские бойцы разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады РФ, освободили часть территории Украины и взяли в плен оккупантов.

«Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся эта территория полностью освобождена от российских оккупационных войск», — сообщил он.

Позже спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что Силы обороны нанесли мощные удары по российской 72-й отдельной мотострелковой бригаде в Бахмуте, однако полностью уничтожить ее пока не удалось.

