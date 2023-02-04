Украинские пограничники выбили три штурмовые группы россиян из пригорода Бахмута

4 февраля, 18:04
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Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Город Бахмут (Фото:Генштаб)

Украинские пограничники заставили отступить три группы российских штурмовиков, пытавшихся прорвать оборону в пригороде Бахмута Донецкой области.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила Госпогранслужба в Telegram.

Отмечается, что накануне, 3 февраля, аэроразведка обнаружила приготовление оккупантов к наступлению на Бахмут.

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Украинские минометчики атаковали огнем место сосредоточения врага. После перегруппировки россияне еще пытались прорвать оборону, но пограничники накрыли оккупантов огнем из автоматических и станковых гранатометов, чем вынудили их отступить.

«Попытка штурма провалилась, потери захватчиков составили четверо убитых и семеро раненых», — говорится в сообщении.

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Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По его словам, оккупанты пытаются захватить контроль над трассой Константиновка-Бахмут, но ВСУ оказывают мощное сопротивление.

https://www.youtube.com/embed/q1XeU5UK4oM
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Оккупант Бахмут Война России против Украины

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