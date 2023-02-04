Россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута — Маляр 4 февраля, 19:25 Анна Маляр (Фото:Скриншот/Youtube/Укринформ)

По данным Минобороны Украины, российские оккупанты в течение недели бросили все силы на прорыв обороны и оцепления Бахмута Донецкой области.

Об этом в субботу, 4 февраля, сообщила заместитель главы ведомства Анна Маляр в Telegram.



Она добавила, что войска РФ также развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

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«Но благодаря стойкости наших воинов успеха не добились», — отметила Маляр.

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. По его словам, оккупанты пытаются захватить контроль над трассой Константиновка-Бахмут, но ВСУ оказывают мощное сопротивление.