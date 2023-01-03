«Не надо недооценивать». В Минобороны прокомментировали данные о неспособности РФ наступать на Бахмут 3 января, 13:06 Анна Маляр (Фото:Скриншот/Youtube/Укринформ)

В Минобороны Украины считают, что возможности россиян для наступления в районе Бахмута Донецкой области оценить сложно: оккупанты имеют достаточно живой силы для продолжения атак.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона, комментируя информацию британской разведки об ослаблении российских сил под Бахмутом.

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На вопрос о том, действительно ли у россиян нет возможностей для наступления, Маляр ответила: «Сложно делать однозначный прогноз».

По ее словам, на Бахмутском направлении россияне подключают частные армии, среди которых не только ЧВК Вагнер, но и другие подразделения, такие как Патриот.



Заместитель министра обороны отметила, что оккупанты имеют огромный человеческий ресурс, который они могут использовать и пытаются привлекать как на регулярной основе, так и в частных армиях.

«Не нужно недооценивать ресурс РФ как государства в целом. Возможно, они не в состоянии вести бои с такой интенсивностью, как начинали, но у них еще достаточно запаса, чтобы в принципе вести эту войну. Нам никак нельзя расслабляться, видим, какие тяжелые бои продолжаются на Донецком направлении», — сказала Маляр.

Утром 3 января британская разведка сообщила, что период сильнейшего наступления россиян в районе Бахмута уже истек. Вариант значительного российского прорыва возле этого населённого пункта разведчики считают маловероятным.

Ранее подобные тезисы озвучивали и в американском Институте изучения войны (ISW). В отчете за 28 декабря аналитики отмечали, что российские оккупанты достигли предельного истощения сил при попытке захватить Бахмут. По мнению экспертов, россияне больше не способны добиться значительных оперативных успехов на этом участке фронта.