Эвакуация минимальная. В Бахмуте остаются около 4500 людей — горсовет

5 марта, 16:44
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Бахмут (Фото:Український свідок)

Бахмут (Фото:Український свідок)

В Бахмуте Донецкой области остаются около 4000−4500 людей, но их трудно уговорить уехать, заявил заместитель мэра города Александр Марченко в комментарии CNN в воскресенье, 5 марта.

По его словам, эвакуация из прифронтового города замедлилась до минимума. Каждый день из Бахмута вывозят от пяти до десяти человек, в то время как на пике эвакуации из города выезжали до 600 человек. Люди, которые остаются, боятся, что им некуда ехать.

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«Противник разрушает все дотла, бьет по многоэтажным домам, жилому сектору. Есть авианалеты, артиллерийские обстрелы, минометные обстрелы. Враг бьет по городу из всего, что может. Мы никак не можем туда попасть», – сказал Марченко.

Он добавил, что в городе остались четыре медицинских работника, а для жителей работают пункты обогрева.

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2 марта глава Донецкой ОВ Павел Кириленко сообщал, что в Бахмуте остаются до 5000 человек, 37 из которых — дети. Он отмечал, что некоторые люди даже прячутся от эвакуации.

https://www.youtube.com/embed/1PA_Znh0NsA
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Эвакуация Бахмут Война России против Украины

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