Линия фронта в Бахмуте проходит по реке в центре города — разведка Британии

11 марта, 10:11
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Бахмут (Фото:Український свідок)

Бахмут (Фото:Український свідок)

По данным британской разведки, российские оккупанты за последние четыре дня взяли под контроль большинство восточной части Бахмута Донецкой области.

Об этом в субботу, 11 марта, сообщило Министерство обороны Британии в Twitter.

Как отмечают в разведке, в центре города линию фронта обозначает река Бахмутка.

Украинские военные контролируют западную часть Бахмута и разрушили ключевые мосты через реку, которая протекает с севера на юг через полосу открытого пространства шириной 200-800 метров между зданиями.

Видео дня

При этом украинские подразделения способны вести огонь из укрепленных зданий на западе, что, вероятно, осложнило наступление ЧВК Вагнера.

Однако в разведке добавили, что украинские войска и их линии поставок на западе остаются уязвимыми к попыткам России обойти защитников с севера и юга.

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Аналитики американского Института изучения войны по итогам 9 марта заявляли, что россияне, вероятно, продвинулись на северо-запад от Бахмута и увеличивают темп наступательных операций в этом районе. В то же время эксперты отмечали, что наступление ЧВК Вагнера в восточной части города, похоже, вошло в фазу временной тактической паузы.

https://www.youtube.com/embed/A1Eo2CoD3zo
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Донецкая область Разведка Оккупант Бахмут Война России против Украины

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