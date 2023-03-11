Линия фронта в Бахмуте проходит по реке в центре города — разведка Британии
Бахмут (Фото:Український свідок)
По данным британской разведки, российские оккупанты за последние четыре дня взяли под контроль большинство восточной части Бахмута Донецкой области.
Об этом в субботу, 11 марта, сообщило Министерство обороны Британии в Twitter.
Как отмечают в разведке, в центре города линию фронта обозначает река Бахмутка.
Украинские военные контролируют западную часть Бахмута и разрушили ключевые мосты через реку, которая протекает с севера на юг через полосу открытого пространства шириной 200-800 метров между зданиями.
При этом украинские подразделения способны вести огонь из укрепленных зданий на западе, что, вероятно, осложнило наступление ЧВК Вагнера.
Однако в разведке добавили, что украинские войска и их линии поставок на западе остаются уязвимыми к попыткам России обойти защитников с севера и юга.
Аналитики американского Института изучения войны по итогам 9 марта заявляли, что россияне, вероятно, продвинулись на северо-запад от Бахмута и увеличивают темп наступательных операций в этом районе. В то же время эксперты отмечали, что наступление ЧВК Вагнера в восточной части города, похоже, вошло в фазу временной тактической паузы.