ISW оценил, как далеко продвинулись оккупанты в Бахмуте и способны ли они на прорыв дальше — карта боевых действий 9 марта, 15:17 Украинские военные возле линии фронта в Бахмуте (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Несмотря на то, что россияне, возможно, контролируют восточную часть Бахмута после вероятного организованного выхода ВСУ оттуда, они не смогут совершить прорыв даже если захватят город.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 8 марта.

По оценке ISW, по состоянию на 8 марта российские войска, вероятно, оккупировали около 50% Бахмута — восточную часть города, откуда, как считают аналитики, завершили контролируемый выход украинские силы. Среди прочего в Институте ссылаются на визуальные доказательства пребывания российских войск в этих районах города. Эксперты ISW также прогнозируют, что войска РФ, вероятно, усилят атаки на северо-западные и юго-западные районы вокруг Бахмута (южнее Ягодного и севернее Опытного), чтобы обойти реку Бахмутка [разделяет Бахмут на восточную и западную часть].

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Даже если россияне захватят Бахмут, то вряд ли смогут совершить быстрый прорыв за пределами города. Аналитики ISW подчеркивают, что не наблюдают никаких признаков того, что российские военные имеют хорошо оснащенный и подготовленный резерв для продвижения за пределами Бахмута. Большинство российских подразделений на Донбассе, ранее идентифицированные исследователями, уже участвуют в наступательных операциях — в частности российские десантники (войска ВДВ), которые присоединились к российскому наступлению на Бахмут в январе 2023 года. ISW продолжает считать, что российское наступление на востоке Украины скоро достигнет кульминации [исчерпания наступательных возможностей], даже если российские войска захватят Бахмут — поскольку у них нет необходимой боевой мощи и подкреплений для дальнейшего прорыва. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта также заявил, что захват Россией Бахмута необязательно повлечет за собой поворотный момент в войне.

Германия и Польша заявили, что передадут Украине 28 танков Leopard 2 в марте 2023 года – это укрепит возможности Украины вести контрнаступление в условиях больших потерь российских танков, считают в ISW. Хотя это количество танков меньше потребностей украинских военных, однако оно увеличивает возможности Украины вести контрнаступательные операции, в частности из-за нехватки российской бронетехники. Голландская OSINT-группа Oryx подтвердила потери Россией более 1000 единиц танков только моделей Т-72 в Украине по состоянию на 8 марта, в то время как всего российские силы задействовали примерно 3000 танков для войны в Украине.

8 марта официальный представитель США отверг предположения о том, что разведка США якобы считает проукраинскую группу причастной к диверсии на газопроводах Северный поток в сентябре 2022 года. Представитель Совета национальной безопасности США Андриен Уотсон заявила 8 марта, что этот орган не может подтвердить данные, обнародованные 7 марта в газете New York Times, согласно которым американские чиновники имели возможность ознакомиться с непроверенными данными разведки о том, что атаку якобы совершила «проукраинская группа». Уотсон заявила, что источником анонимных данных в публикации не были разведанные со сниженным уровнем секретности, которые распространило бы правительство США, и что источники не имеют права говорить от имени властей США.

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила 8 марта, что Владимир Путин, вероятно, осознает текущую ограниченную способность российских войск для наступлений в кратковременной перспективе, однако делает ставку на длительную войну. На слушаниях в Сенате США Гейнс заявила, что Путин, по всей вероятности, лишь временно сосредоточился на достижении краткосрочных военных целей в Украине и может считать, что продолжение войны увеличит вероятность достижения его стратегических целей. Гейнс прогнозирует, что Россия попытается поддерживать текущий темп операций в Украине без проведения полной мобилизации. ISW ранее также отмечал, что в долгосрочной перспективе Путин сохраняет свои максималистские цели по захвату Украины и готовится к длительной войне.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Кремль, вероятно, пытается создать новое контролируемое российским правительством вооруженное формирование через российскую госкомпанию Газпром, которое пока называют «добровольческим отрядом»;



российские войска продолжают атаки на рубеже Купянск-Сватово-Кременная;



войска РФ 8 марта продолжили наступательные действия в районе Бахмута, однако пока не смогли достичь поворотного момента в боях за город;

оккупанты продолжали наступательные действия в окрестностях Донецка;

российские источники утверждают, что украинские войска уже третий день подряд высаживаются на островах дельты Днепра на юге Украины и что там продолжаются позиционные бои ( 7 марта оперативное командование Юг сообщило, что украинские войска уничтожили российский склад боеприпасов на Большом Потемкинском острове юго-западнее Херсона, напоминает ISW);

и что там продолжаются позиционные бои 7 марта оперативное командование Юг сообщило, что украинские войска уничтожили российский склад боеприпасов на Большом Потемкинском острове юго-западнее Херсона, напоминает ISW); Кремль активизировал кампании по вербовке добровольцев по всей России и на оккупированных территориях Украины;

по всей России и на оккупированных территориях Украины; российские больницы продолжают формировать новые медицинские центры в России, пытаясь расширить возможности для лечения раненых российских военных из-за переполнения больниц на оккупированных территориях Украины.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISw

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW