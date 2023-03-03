Украинские защитники в Бахмуте делают все, чтобы враг не продвигался — Данилов

3 марта, 21:19
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Украинские военные в Бахмуте, 27 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Украинские военные в Бахмуте, 27 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Секретарь СНБО Алексей Данилов вечером в пятницу, 3 марта, сообщил, что ситуация в Бахмуте Донецкой области крайне сложная, но контролируемая.

«Ситуация сложная, но это наша земля и мы должны ее защищать. Наши защитники делают все возможное и невозможное, чтобы враг не продвигался», — сказал он в эфире телемарафона.

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Данилов добавил, что именно на этом направлении идут самые ожесточенные бои по всей линии фронта. По его данным, страна-агрессор ежедневно теряет в городе огромное количество российских солдат.

«Ситуация крайне сложная, непростая. Но еще раз подчеркиваю, военные понимают, что им нужно делать. Ситуация сложная, но контролируемая», — добавил он.

28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

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Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый говорил, что на Бахмутском направлении украинские военные героически держат оборону, обессиливая оккупационные войска РФ, чтобы позже подготовленные резервы с новой техникой могли отбросить вражеские силы.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Донецкая область Бахмут Алексей Данилов

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