Ситуация со светом в Одессе и в области. Электроэнергия постепенно возвращается к потребителям — ОВА 11 декабря, 09:09 Одесса (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis/File Photo)

В Одесской области после российских атак на инфраструктуру постепенно возвращают электроэнергию потребителям.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

"Постепенно электроэнергия возвращается к потребителям как в Одессе, так и в регионе. Хотя в дальнейшем продолжаются аварийные и экстренные отключения", – рассказал Братчук.

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В свою очередь, он предупредил, что угроза нанесения вражеских ракетных ударов и атаки дронами-камикадзе по Одесской области остается очень высокой.

Как ранее заявляли власти, ситуация с электроснабжением в Одесской области после российских атак на инфраструктуру «беспрецедентно сложная». Зеленский заявил, что на то, чтобы восстановить свет в области, нужны дни, а не часы. В то же время в ОГА говорят, что восстановление самих энергообъектов в Одесской области может занять даже 2-3 месяца.

Утром 10 декабря Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры в Одесской области. В общей сложности российские террористы использовали против Одесской области 15 дронов-камикадзе Шахед. Украинским защитникам удалось сбить 10 из них, впрочем, были и попадания по объектам инфраструктуры, которые привели к существенным разрушениям. В результате без света остаются Одесса и почти вся область.