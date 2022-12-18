Восстановление после ракетных обстрелов продолжается. Киевская область может выйти на плановые отключения света уже 20 декабря — ОВА

18 декабря, 10:26
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Киевская область продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Киевская область продолжает восстанавливаться после ракетных обстрелов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киевской области еще действуют экстренные отключения электроэнергии, однако в ближайшие дни регион может вернуться к плановым отключениям света.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире национального телемарафона.

По его словам, без света находятся около 600 тысяч человек. Однако Кулеба отметил, что уже во вторник, 20 декабря, ситуация в Киевской области может улучшиться.

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«Планируется, что мы вернемся к плановым отключениям где-то во вторник», — сказал глава ОВА.

Также он добавил, что больше всего из-за российской атаки пострадал город Белая Церковь. Там уже восстановлено электричество, ночью дали теплоснабжение.

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Люди переживают ракетную атаку в остановившемся киевском метро, 16 декабря (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi) Нет электричества, тепла и воды. Последствия новой крупной российской ракетной атаки в разных городах и регионах Украины

В Бориспольском и Бучанском районах аварийные отключения из-за непогоды. На местах работают энергетики.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях. В общей сложности РФ выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60.

В результате атаки во многих областях Украины возникли перебои со снабжением электричества, тепла и воды.

Укрэнерго вводило режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Электроэнергия Киевская область Атака Отключение Свет Война России против Украины Алексей Кулеба

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