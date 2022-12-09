В Украине сохраняется существенный дефицит электроэнергии: в Укрэнерго сообщили о текущей ситуации 9 декабря, 13:00 В системе Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии (Фото:Александр Медведев / НВ)

По состоянию на утро пятницы, 9 декабря, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

В результате ракетных атак РФ частично повреждены все тепловые и гидроэлектростанции. Захваченная Запорожская АЭС не выдает электроэнергию в сеть.

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«Всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. В нескольких областях превышены лимиты потребления, что вынудило уже применить режим аварийных отключений», — говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. Впрочем, погодные условия оказывают негативное влияние на состояние высоковольтных и распределительных сетей и затрудняют ремонтные работы.

Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях сохраняется непростая ситуация с обеспечением электроснабжения. Погодные условия в этих регионах также замедляют не только восстановительные работы, но и затрудняют работу саперных бригад.

Резервными схемами удалось запитать потребителей Одесской области, но в южных областях все еще значительны ограничения потребления из-за существенного объема повреждений в сети.

В Киевской области также сохраняется непростая ситуация. Здесь получили повреждения объекты генерации. В результате в регионе значителен дефицит, особенно на левобережье. Продолжаются масштабные обновительные работы.

«К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации в выходные дни, когда потребление традиционно снижается. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно скорее регионы могли вернуться к плановым графикам ограничений», — подчеркнули в Укрэнерго.

Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.

5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.