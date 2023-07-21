Деятельность наемников ЧВК Вагнера в Беларуси находится под пристальным контролем. Зеленский провел заседание Ставки 21 июля, 14:20 Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)

В пятницу, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего, на которой обсуждались вопросы защиты портов, ситуация на фронте и северной границе.

Об этом говорится в сообщении на странице главы государства в Telegram.

Зеленский отметил, что деятельность наемников ЧВК Вагнера в Беларуси находится под пристальным контролем. Ему докладывали представители Главного управления разведки Минобороны, Госпогранслужбы и Службы внешней разведки.

Видео дня

Президент поручил Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, командующему Военно-Морских Сил ВСУ Алексею Неижпапе и министру инфраструктуры Александру Кубракову подготовить комплекс действий для продолжения работы зернового коридора, а Министерству иностранных дел — наработать аналогичные шаги в дипломатическом поле.

«Ставка. Продолжаем системную работу по защите наших портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Понимаем риски, угрозы, перспективы. Доклады командующего ВМС Неижпапы и вице-премьера Кубракова», — написал Зеленский.

Глава государства также заслушал доклады Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сирского и командующего оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александра Тарнавского о ситуации на фронте.

«Актуальная ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших разведок относительно замыслов противника на короткую и длительную перспективу. Также — снабжение, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляк, министр Камышин», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент сообщил о комплексной проверке работы ТЦК — военкоматов.

По его словам, результаты инспекции ожидаются до конца месяца.

Вагнеровцы в Беларуси: что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки предполагаемого полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси.

19 июля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в Беларусь заехала уже девятая колонна ЧВК Вагнера.

20 июля министерство обороны Беларуси заявило о совместных с боевиками Вагнера «учениях» у границы с Польшей.