Ситуация с отключениями света может ухудшиться: в Укрэнерго назвали причину
Потребление электроэнергии растет на фоне снижения температуры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В ближайшее время в Украине ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления электроэнергии. Пока энергосистема не в состоянии покрыть его в полном объеме.
Как сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram, это связано с повреждением и оккупацией врагом ряда электростанций, в том числе и самой мощной — Запорожской АЭС.
По состоянию на утро пятницы, 6 января, потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.
Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00.
Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений, отметили в Укрэнерго.
В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения.
В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.
«Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага. Из-за сложности и масштабности повреждений ремонты требуют значительных ресурсов и времени», — говорится в сообщении.