Ситуация с отключениями света может ухудшиться: в Укрэнерго назвали причину 6 января, 12:37 Потребление электроэнергии растет на фоне снижения температуры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ближайшее время в Украине ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления электроэнергии. Пока энергосистема не в состоянии покрыть его в полном объеме.



Как сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram, это связано с повреждением и оккупацией врагом ряда электростанций, в том числе и самой мощной — Запорожской АЭС.

По состоянию на утро пятницы, 6 января, потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.

Видео дня

Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00.

Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений, отметили в Укрэнерго.

В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения.

Читайте также: В Укрэнерго оценили угрозу тотального блэкаута в Украине

В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

«Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага. Из-за сложности и масштабности повреждений ремонты требуют значительных ресурсов и времени», — говорится в сообщении.