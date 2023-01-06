Ситуация с отключениями света может ухудшиться: в Укрэнерго назвали причину

6 января, 12:37
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Потребление электроэнергии растет на фоне снижения температуры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Потребление электроэнергии растет на фоне снижения температуры (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В ближайшее время в Украине ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления электроэнергии. Пока энергосистема не в состоянии покрыть его в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram, это связано с повреждением и оккупацией врагом ряда электростанций, в том числе и самой мощной — Запорожской АЭС.

По состоянию на утро пятницы, 6 января, потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры.

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Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, действующие с 8:00 до 23:00.

Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений, отметили в Укрэнерго.

В частности, вчера из-за превышения лимитов в большинстве областей вводились аварийные отключения.

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В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

«Укрэнерго, производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных ракетными и беспилотными атаками врага. Из-за сложности и масштабности повреждений ремонты требуют значительных ресурсов и времени», — говорится в сообщении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Электроэнергия Электричество Отключения света Укрэнерго

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