Похолодание повышает потребление. В Укрэнерго рассказали о текущей ситуации в энергосистеме

5 января, 12:26
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В Укрэнерго оценили состояние энергосистемы в стране (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В Укрэнерго оценили состояние энергосистемы в стране (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса — в Украине растет потребление электроэнергии. До всех областей были доведены лимиты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Лимиты потребления действуют с 8:00 до 23:00. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений.

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Отмечается, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

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Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона, однако ремонтные бригады возобновляют питание.

«Вчера вечером на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий», — написали в пресс-службе.

https://www.facebook.com/100064765023460/posts/pfbid02f5XLut9K2ep3QGpbfGB5vszi2bu5aeuo73s9PVeYrid7DhTsvCjavtTq6JGFg8sXl/?mibextid=UUgoR4

Ранее сообщалось, что в Укрэнерго допускают вероятность тотального блекаута в Украине в результате российских ракетных атак, но оценивают ее как низкую. Энергетики научились готовиться к вероятным атакам РФ.

https://www.youtube.com/embed/g_yypPl5gxc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Электроэнергия Дефицит Свет Укрэнерго Война России против Украины лимиты потребления электроэнергии

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