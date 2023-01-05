Похолодание повышает потребление. В Укрэнерго рассказали о текущей ситуации в энергосистеме 5 января, 12:26 В Укрэнерго оценили состояние энергосистемы в стране (Фото:Укрэнерго/Telegram)

В результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса — в Украине растет потребление электроэнергии. До всех областей были доведены лимиты.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Лимиты потребления действуют с 8:00 до 23:00. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений.

Отмечается, что в ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

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Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона, однако ремонтные бригады возобновляют питание.

«Вчера вечером на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий», — написали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Укрэнерго допускают вероятность тотального блекаута в Украине в результате российских ракетных атак, но оценивают ее как низкую. Энергетики научились готовиться к вероятным атакам РФ.