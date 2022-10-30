Опция «вернуться назад» отсутствует. Подоляк заявил, что для страны-агрессора уже нет места за столом переговоров с США 30 октября, 21:35 Для России уже нет места за столом переговоров с США — Подоляк (Фото:ОП)

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что места за цивилизованным столом переговоров для Российской Федерации уже нет.

Об этом он написал в Twitter.

«Субъектам из России пора понять: у них уже нет опции „Вернуться назад, в январе 2022-го“. И переговоров с США и места за цивилизованным столом для них тоже нет», — отметил Подоляк.

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По его словам, у россиян есть только геноцид в Украине, война, которую они должны проиграть, и трибунал, на котором получат свои сроки.

Ранее Подоляк отреагировал на неадекватные заявления заместителя председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрия Медведева по поводу энергоснабжения.

По его словам, это фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне.