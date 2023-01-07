Ликвидировали вражеского командира. Пограничники остановили очередную атаку РФ под Бахмутом 7 января, 15:00 Украинский снайпер (Фото:81 отдельная аэромобильная бригада)

Украинские снайперы-пограничники остановили продвижение пехоты российских оккупантов на одном из направлений возле Бахмута Донецкой области и ликвидировали вражеского командира.

Об этом в пятицу, 7 января, сообщила Госпогранслужба.



Отмечается, что стрелковое подразделение оккупантов выдвигалось для атаки опорного пункта украинских военных. Но снайперы высчитали руководителя российского подразделения и ликвидировали его и вражеского пулеметчика. Из-за потери управления подразделением захватчики побоялись атаковать и скрылись.

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Генштаб ВСУ в утренней сводке 7 января сообщил, что российские оккупанты в течение суток продолжили наступательные действия на Бахмутском направлении. Враг сосредотачивает основные усилия на попытках полного захвата Донецкой области.