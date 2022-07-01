«Ситуация вокруг острова напряженная». Оккупанты могли заминировать подступы к Змеиному — Госпогранслужба 1 июля, 15:47 После освобождения острова российских обстрелов территории Украины может стать меньше (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Подступы к острову Змеиному могут быть заминированы войсками РФ, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Ситуация на этом направлении, вокруг острова остается еще напряженной, поскольку враг мог заминировать подступы к острову», — сказал он во время брифинга.

Он добавил, что сейчас украинские силы отслеживают ситуации вокруг острова.

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«Я надеюсь, что пограничники в ближайшее время или когда это станет возможным, вернутся на этот клочок украинской земли для того, чтобы продолжить оборонять наше государство», — подчеркнул Демченко.

Спикер отметил, то после освобождения острова российских обстрелов территории Украины может стать меньше.

30 июня в оперативном командовании Юг сообщили, что после мощных ударов ВСУ российские оккупанты наспех эвакуировали остатки гарнизона на двух скоростных катерах и покинули остров.

В Минобороны РФ подтвердили данные о бегстве своих военных с острова и назвали это «жестом доброй воли», вместо того, чтобы признать: оккупанты были вынуждены пойти отступать из-за ударов ВСУ.

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