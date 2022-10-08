В результате вражеских обстрелов полностью обесточена ЗАЭС — Энергоатом 8 октября, 07:27 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ночью в субботу, 8 октября, из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия связи ЗАЭС, в результате чего станция полностью обесточена.

Об этом сообщили пресс-служба Энергоатом в Telegram.

Как отмечалось, в автоматическом режиме включились генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.

Видео дня

Требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.

Уточняется, что «планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны».

5 октября Путин подписал «указ» о передаче временно захваченной оккупантами Запорожской АЭС в собственность страны-агрессора.

МИД Украины назвал указ Путина о «передаче» Запорожской АЭС РФ ничтожным, а в Энергоатоме ранее называли планы диктатора передать ЗАЭС России агонией страны-агрессора.