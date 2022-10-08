В результате вражеских обстрелов полностью обесточена ЗАЭС — Энергоатом

8 октября, 07:27
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Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ночью в субботу, 8 октября, из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия связи ЗАЭС, в результате чего станция полностью обесточена.

Об этом сообщили пресс-служба Энергоатом в Telegram.

Как отмечалось, в автоматическом режиме включились генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней.

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Требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой.

Уточняется, что «планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны».

5 октября Путин подписал «указ» о передаче временно захваченной оккупантами Запорожской АЭС в собственность страны-агрессора.

МИД Украины назвал указ Путина о «передаче» Запорожской АЭС РФ ничтожным, а в Энергоатоме ранее называли планы диктатора передать ЗАЭС России агонией страны-агрессора.

https://www.youtube.com/embed/8BnxaGJuj3E
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел НАЭК Энергоатом Войска РФ Запорожская АЭС Война России против Украины

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