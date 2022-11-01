Российские оккупанты аннулируют украинские пропуска сотрудников Запорожской АЭС — разведка 1 ноября, 19:54 Оккупанты провели ротацию личного состава на Запорожской АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Российские оккупанты в ближайшее время аннулируют украинские пропуска сотрудников Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Там уточнили, что инженерно-технических работников станции на рабочие места не допускают. Доступ имеют только оперативные работники (смена управления).

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Оккупанты также выставили условие лицензированным сотрудникам оперативной смены ЗАЭС. Им необходимо до 2 ноября определиться по подписанию или отказу от контракта с Росатомом.

Другим работникам станции выставили срок до 1 декабря.

В ГУР также уточнили, что войска РФ продолжают милитаризировать объект. На крыше пятого энергоблока установлено оборудование РЭБ для борьбы со средствами аэроразведки.

Командный состав оккупантов рассредоточен по Энергодару и проживает в квартирах выехавших местных жителей.

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.

