Самые большие очереди на выезд из Украины в Шегине и Краковке — обновленные данные пограничников 14 апреля, 02:48 Цей матеріал також доступний українською В пункте пропуска Шегини выезда ждут 70 легковых автомобилей (Фото:.facebook.com/zahidnuy.kordon/photos)

Самые большие очереди на выезд из Украины на 00:00 14 апреля зафиксировали в пунктах пропуска Шегини и Краковец. Это наиболее популярные направления на границе с Польшей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Война России против Украины - главные события 13 апреля



В то же время в пунктах пропуска Ягодин, Устилуг, Угринов, Грушев и Смельница очереди отсутствуют.

Видео дня

В пункте Рава-Русская выезда ожидают 50 легковых автомобилей и 15 автобусов, в Краковке - 80 легковых и 13 автобусов, пешеходов в очереди нет.

В пункте пропуска Шегини выезда ждут 70 легковых автомобилей и 11 автобусов, в очереди стоят 50 пешеходов.

На границе со Словакией в пункте Ужгород выезда ждут шесть автобусов, пешеходов в очереди нет. В Малом Березном и Малых Селменцах без очередей.

На границе с Венгрией в Тисе выезда ожидают 10 автобусов, легковые автомобили отсутствуют, пропуск пешеходов не осуществляется.

В пунктах Звенково, Косино, Лужанка и Вилок очередей нет.

На границе с Румынией и Молдовой без очередей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.