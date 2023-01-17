Ситуация на ЗАЭС ухудшается, станция не работает — Минэнерго 17 января, 01:31 ЗАЭС под оккупацией России с марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Запорожской АЭС оказывается постоянное давление на людей. Оккупанты не получили ожидаемых результатов относительно подписанных контрактов.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Суспильного.



Также ситуация усугубляется и с технической точки зрения.

По его словам, сейчас станция не работает, только получает энергию с украинской стороны.

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«Ситуация сложная, и это отмечают эксперты по МАГАТЭ. Есть позиция о том, что нужно, чтобы несколько блоков работало, они доводили эту позицию до россиян», — сказал Галущенко.

Министр сказал, что на ЗАЭС находятся около 6 тысяч человек, но они ограничены в допуске.