Ситуация на ЗАЭС ухудшается, станция не работает — Минэнерго

17 января, 01:31
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ЗАЭС под оккупацией России с марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЗАЭС под оккупацией России с марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На Запорожской АЭС оказывается постоянное давление на людей. Оккупанты не получили ожидаемых результатов относительно подписанных контрактов.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Суспильного.

Также ситуация усугубляется и с технической точки зрения.

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По его словам, сейчас станция не работает, только получает энергию с украинской стороны.

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«Ситуация сложная, и это отмечают эксперты по МАГАТЭ. Есть позиция о том, что нужно, чтобы несколько блоков работало, они доводили эту позицию до россиян», — сказал Галущенко.

Министр сказал, что на ЗАЭС находятся около 6 тысяч человек, но они ограничены в допуске.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожье Запорожская АЭС Война в Украине ЗАЭС Война России против Украины

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