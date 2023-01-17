Ситуация на ЗАЭС ухудшается, станция не работает — Минэнерго
ЗАЭС под оккупацией России с марта (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
На Запорожской АЭС оказывается постоянное давление на людей. Оккупанты не получили ожидаемых результатов относительно подписанных контрактов.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире Суспильного.
Также ситуация усугубляется и с технической точки зрения.
По его словам, сейчас станция не работает, только получает энергию с украинской стороны.
«Ситуация сложная, и это отмечают эксперты по МАГАТЭ. Есть позиция о том, что нужно, чтобы несколько блоков работало, они доводили эту позицию до россиян», — сказал Галущенко.
Министр сказал, что на ЗАЭС находятся около 6 тысяч человек, но они ограничены в допуске.