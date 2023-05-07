Ситуация на ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной — МАГАТЭ 7 мая, 03:25 ЗАЭС под оккупацией рф (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ситуация в районе ЗАЭС становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Эксперты МАГАТЭ регулярно слышат обстрелы.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси.



«Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я очень озабочен вполне реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции. Мы должны действовать немедленно, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен. Я буду продолжать настаивать на том, чтобы все стороны обязались достичь этой жизненно важной цели, а МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и безопасность на станции», — заявил Гросси.

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По его словам, присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ получили информацию, что россияне приступили к эвакуации жителей Энергодара, в котором проживает большинство персонала станции. Он выразил обеспокоенность по поводу все более напряженных, стрессовых и сложных условий для персонала станции и их семей.

Гросси добавил, что эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы, в том числе слышали их вечером 5 мая.