Россия пытается передать Запорожскую АЭС Росатому — глава Энергоатома

1 октября, 16:05
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Петр Котин (Фото:Энергоатом/Telegram)

Петр Котин (Фото:Энергоатом/Telegram)

Глава Энергоатома Петр Котин заявил, что Российская Федерация пытается передать Запорожскую АЭС российской энергетической компании Росатом. Оккупанты заставляют персонал подписывать соответствующие соглашения.

Об этом сообщает The Gurdian.

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Его заявление прозвучало после того, как оккупfynы задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

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Как отметил глава Энергоатома, вероятно, российские военные пытаются заставить Мурашова принять шаг россиян по захвату ЗАЭС.

27 сентября МАГАТЭ сообщило, что обстрелы ЗАЭС в последние дни участились. Через несколько дней там заявили о еще двух взрывах вблизи атомной электростанции.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   НАЭК Энергоатом Росатом Запорожская АЭС Война России против Украины

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