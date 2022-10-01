Россия пытается передать Запорожскую АЭС Росатому — глава Энергоатома
Петр Котин (Фото:Энергоатом/Telegram)
Глава Энергоатома Петр Котин заявил, что Российская Федерация пытается передать Запорожскую АЭС российской энергетической компании Росатом. Оккупанты заставляют персонал подписывать соответствующие соглашения.
Об этом сообщает The Gurdian.
Его заявление прозвучало после того, как оккупfynы задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.
Как отметил глава Энергоатома, вероятно, российские военные пытаются заставить Мурашова принять шаг россиян по захвату ЗАЭС.
27 сентября МАГАТЭ сообщило, что обстрелы ЗАЭС в последние дни участились. Через несколько дней там заявили о еще двух взрывах вблизи атомной электростанции.