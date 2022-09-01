Оккупанты готовятся к эвакуации сотрудников Росатома с территории ЗАЭС — разведка 1 сентября, 14:19 Оккупанты собираются вывезти с территории ЗАЭС работников Росатома (Фото:Главное управление разведки Минобороны)

На Запорожской атомной электростанции оккупанты готовятся эвакуировать в Мелитополь сотрудников Росатома. Подготовка проходит скрыто.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Как отмечается, эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений Росгвардии, которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара.

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По словам сотрудников Росатома, стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, часть персонала не будет допущена на территорию станции.

Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал отвечающий за пожарную безопасность.

Прибывшая в Запорожье миссия Международного агентства по ядерной энергии отправилась в Энергодар, чтобы проинспектировать захваченную российскими военными ЗАЭС, несмотря на обстрелы РФ.

Группа из 14 экспертов ядерной службы ООН прибыла в Украину еще 30 августа.

Накануне из-за обстрела российскими оккупантами районов, через которые проходил маршрут миссии МАГАТЭ, посещение Запорожской АЭС сорвалось.

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