Россияне на юге только обороняются, их артиллерия работает гораздо меньше, чем раньше — военный ВСУ 18 марта, 10:37 Невзорвавшиеся ракеты в поле в Херсонской области, 20 февраля (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Военнослужащий ВСУ Александр Ермак в интервью Radio NV рассказал, что россияне на юге только обороняются, а их артиллерия работает гораздо меньше, чем раньше.

«Они концентрируют лучшие сейчас свои силы именно на востоке. Их цель – это захватить восток [Украины]. Здесь же (на юге – ред.) у них задача – удержать фронт. Это видно по разведданным, по всем другим моментам, которые мы можем как военные проследить. То есть, здесь они сидят в обороне», — сказал Ермак в интервью Radio NV.

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Боец отметил, что оккупанты стремятся держаться за Мелитополь и сухопутный коридор в Крым, только для того, чтобы защищать оккупированный полуостров.

Он также отметил, что у россиян больше нет профессиональной армии, которая вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года.

«Мы видим, как они затухают и теряют свои силы. Их артиллерия работает уже гораздо меньше, чем раньше», – рассказал Ермак, отметив, что по сравнению с тем, что было раньше, это можно назвать снарядным голодом.

"Сейчас обстрелы не прекращаются, но они уже выборочные", - пояснил он.

16 марта представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что из-за снарядного голода Россия пытается получить боеприпасы и военную технику в Мьянме, странах Африки и на Ближнем Востоке.

Долгое время на снарядный голод жаловался владелец ПВК Вагнера Евгений Пригожин, он также заявлял, что его отключили от спецсвязи, чтобы он перестал просить боеприпасы.