ВСУ уничтожили дрон, артустановку и несколько машин оккупантов — ОК Юг

8 апреля, 02:01
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ на южном направлении точными ударами ликвидировали вражеский беспилотник, а также артустановку противника.

Об этом сообщил спикер ОК Юг Владислав Назаров.

«Нашей авиацией нанесено два удара по сосредоточению вражеских сил и средств, в сочетании с выполнением ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач. Их результатом стали: подтвержденная демилитаризация беспилотного разведчика типа Мерлин, крупнокалиберной артустановки», — говорится в сообщении.

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По словам спикера ОК Юг, украинские военные также ликвидировали четыре единицы автомобильной техники противника и три российских наблюдательных пункта.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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