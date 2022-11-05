ВСУ успешно атаковали переправу оккупантов возле Антоновского моста и колонну войск РФ — ОК Юг

5 ноября, 17:33
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Поврежденный в результате многочисленных ударов ВСУ Антоновский мост (Фото:Мост: Херсон/Telegram)

Поврежденный в результате многочисленных ударов ВСУ Антоновский мост (Фото:Мост: Херсон/Telegram)

Украинские военные нанесли успешный удар по альтернативной переправе оккупантов в Херсонской области и атаковали колонну российских войск, которая хотела переправиться в районе Ольговки.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров в субботу, 5 ноября.

По его словам, ВСУ открыли огонь по очередной альтернативной переправе россиян, обустроенной вдоль Антоновского моста — был уничтожен буксир. Еще два плавательных средства повреждены, их нужно ремонтировать.

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Также украинские бойцы атаковали колонну оккупантов, которая ждала переправу в районе населенного пункта Ольговка.

В Николаевской области неподалеку от Нововасилевки было уничтожено шесть российских топливозаправщиков. Во время попыток оккупантов нанести авиаудары по позициям ВСУ украинские зенитчики уничтожили в Бериславском районе Херсонской области еще два ударных вражеских вертолета Ка-52.

В ОК Юг рассказали, что россияне ведут активную оборону и пытаются удержать занятые рубежи. Армия РФ продолжает тактику разноплановых маневров, пытаясь произвести впечатление отступления с некоторых территорий. На правом береге вражеские войска обустраивают границы обороны, а на левом — минируют побережье, вывозят население за 15-километровую зону, окапывают технику и обустраивают огневые позиции.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/3273161569583408/

В отчете 5 ноября аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия готовит условия для контролируемого ухода на левый берег Днепра.

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Россия делает выбор. Что будет с Херсоном

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Перед этим кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

https://www.youtube.com/watch?v=66GiSMJR2Y8
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины Антоновский мост

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