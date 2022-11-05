ВСУ успешно атаковали переправу оккупантов возле Антоновского моста и колонну войск РФ — ОК Юг 5 ноября, 17:33 Поврежденный в результате многочисленных ударов ВСУ Антоновский мост (Фото:Мост: Херсон/Telegram)

Украинские военные нанесли успешный удар по альтернативной переправе оккупантов в Херсонской области и атаковали колонну российских войск, которая хотела переправиться в районе Ольговки.



Об этом сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров в субботу, 5 ноября.

По его словам, ВСУ открыли огонь по очередной альтернативной переправе россиян, обустроенной вдоль Антоновского моста — был уничтожен буксир. Еще два плавательных средства повреждены, их нужно ремонтировать.

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Также украинские бойцы атаковали колонну оккупантов, которая ждала переправу в районе населенного пункта Ольговка.

В Николаевской области неподалеку от Нововасилевки было уничтожено шесть российских топливозаправщиков. Во время попыток оккупантов нанести авиаудары по позициям ВСУ украинские зенитчики уничтожили в Бериславском районе Херсонской области еще два ударных вражеских вертолета Ка-52.

В ОК Юг рассказали, что россияне ведут активную оборону и пытаются удержать занятые рубежи. Армия РФ продолжает тактику разноплановых маневров, пытаясь произвести впечатление отступления с некоторых территорий. На правом береге вражеские войска обустраивают границы обороны, а на левом — минируют побережье, вывозят население за 15-километровую зону, окапывают технику и обустраивают огневые позиции.

В отчете 5 ноября аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что Россия готовит условия для контролируемого ухода на левый берег Днепра.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Перед этим кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.