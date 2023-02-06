За ночь ВСУ уничтожили два катера и две ДРГ оккупантов на юге Украины — Гуменюк 6 февраля, 15:57 Украинские военные ликвидировали две ДРГ оккупантов на юге Украины и плавсредства противника (Фото:ВМС ВСУ/Facebook)

В ночь на понедельник, 6 февраля, украинские военные уничтожили два катера и две диверсионно-разведывательные группы российских оккупантов на юге Украины.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь», — пояснила она.

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Гуменюк подчеркнула, что войска РФ продолжают вести разведку и аэроразведку. Они используют лодки, которые отбирают у местного населения.

В то же время, на данный момент, разведка противника не такая интенсивная из-за мощного шторма.

«Использование надводного способа для ДРГ очень критично, и при поддержке нашей артиллерии оказалось даже летальным», — резюмировала она.

Ранее в ВСУ заявили, что юг Украины продолжает оставаться среди приоритетов российских оккупантов. Там сохраняется возможность неожиданного удара.