Ситуация на юге Украины. ВСУ уничтожили склад боеприпасов и склад горюче-смазочных запасов оккупантов

31 мая, 16:13
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Украинские военные уничтожают российских оккупантов в Луганской области, 26 мая 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Special Operations Forces Command/Handout via REUTERS)

Украинские военные уничтожают российских оккупантов в Луганской области, 26 мая 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Special Operations Forces Command/Handout via REUTERS)

Украинские защитники на юге Украины уничтожили склад боеприпасов и склад горюче-смазочных запасов оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Война России против Украины — главные события 31 мая

Уточняется, что ВСУ ночью, 31 мая, уничтожили:

  • 16 оккупантов;
  • одну самоходную артустановку;
  • 4 бронированных и 5 других автомобилей.
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«А также разбили пункт управления БПЛА, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных запасов врага», — добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/712784246654130/

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 500 своих военных.

https://www.youtube.com/embed/6qZ0yA0boBw
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Склад Война в Украине

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