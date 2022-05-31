Ситуация на юге Украины. ВСУ уничтожили склад боеприпасов и склад горюче-смазочных запасов оккупантов 31 мая, 16:13 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают российских оккупантов в Луганской области, 26 мая 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:Special Operations Forces Command/Handout via REUTERS)

Украинские защитники на юге Украины уничтожили склад боеприпасов и склад горюче-смазочных запасов оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

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Уточняется, что ВСУ ночью, 31 мая, уничтожили:

16 оккупантов;

одну самоходную артустановку;

4 бронированных и 5 других автомобилей.

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«А также разбили пункт управления БПЛА, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных запасов врага», — добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 500 своих военных.

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