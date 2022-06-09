«Не скрывают восторга от уровня жизни». Оккупанты перевозят свои семьи в Херсонскую область — ОК Юг 9 июня, 17:50 Цей матеріал також доступний українською Таким образом оккупанты пытаются убедить местных жителей, что они здесь навсегда. (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Российские оккупанты перевозят свои семьи во временно захваченную Херсонскую область, сообщает Оперативное командование Юг.

«В Херсоне и некоторых городах области появляется информация, что военные оккупанты перевозят туда свои семьи», — говорится в сообщении командования в Facebook.

Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются убедить местных жителей, что они здесь навсегда.

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«Сами же семьи оккупанты не скрывают своего восторга от уровня жизни в Херсонской области, который даже в условиях более 100-дневной оккупации в разы выше их родных российских регионов», — добавили в ОК.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ находятся в 20 километрах от Херсона.

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