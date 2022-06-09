Переход в «рублевую зону» провалился. Оккупанты на юге Украины вынуждены пользоваться гривнами — Центр сопротивления 9 июня, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

На юге Украины российские оккупанты вынуждены пользоваться гривнами, так как местные жители сопротивляются переходу временно захваченных территорий в «рублевую зону», который пытались организовать россияне.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления на своем сайте в четверг, 9 июня. Сайт создан Силами спецопераций ВСУ.



«Факт пользования российскими солдатами гривнами в обиходе красноречиво свидетельствует о степени контроля региона врагом. Центр сопротивления уже сообщал, что, несмотря на заявления коллаборантов по поводу „Россия здесь навсегда“, оккупанты так и не смогли наладить работу администраций и имеют проблемы в финансовом секторе», — сказано в сообщении.



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Как объяснили в Центре сопротивления, жители не воспринимают рубли как валюту, и большинство товаров можно купить только за гривны, а предприниматели массово отказываются работать по законам агрессора. Оккупационные «администрации» вынуждены приглашать в город предпринимателей из оккупированного Россией Крыма.

«Назначенный» российскими оккупантами так называемый «глава» Херсонской ОГА Владимир Сальдо 23 мая издал псевдоуказ о том, что вместе с гривной в области будет ходить российский рубль. Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань подчеркивал, что заявления так называемой «власти» области о «бивалютной зоне» являются провокацией и информационными вбросами, и жители будут против.

До этого в Запорожской ОВА сообщали, что в Васильевке российские оккупанты угрожают предпринимателям, которые не хотят продавать товары за рубли страны-агрессора.

Россияне теряют позиции в Херсонской области – Александр Мусиенко, Центр военно-правовых исследований https://www.youtube.com/embed/NZ3qMODAgCs

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