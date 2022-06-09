Переход в «рублевую зону» провалился. Оккупанты на юге Украины вынуждены пользоваться гривнами — Центр сопротивления

9 июня, 16:11
Цей матеріал також доступний українською
Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

Город Херсон (Фото:Игорь Колыхаев via Facebook)

На юге Украины российские оккупанты вынуждены пользоваться гривнами, так как местные жители сопротивляются переходу временно захваченных территорий в «рублевую зону», который пытались организовать россияне.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления на своем сайте в четверг, 9 июня. Сайт создан Силами спецопераций ВСУ.

Читайте также:
Ситуация в Херсонской области обостряется ежедневно, выехать оттуда можно только через Крым — командование Юг

«Факт пользования российскими солдатами гривнами в обиходе красноречиво свидетельствует о степени контроля региона врагом. Центр сопротивления уже сообщал, что, несмотря на заявления коллаборантов по поводу „Россия здесь навсегда“, оккупанты так и не смогли наладить работу администраций и имеют проблемы в финансовом секторе», — сказано в сообщении.

Видео дня
Читайте также:
«Удержание юга для россиян нереально». Когда Украина пойдет в контрнаступление — Загороднюк

Как объяснили в Центре сопротивления, жители не воспринимают рубли как валюту, и большинство товаров можно купить только за гривны, а предприниматели массово отказываются работать по законам агрессора. Оккупационные «администрации» вынуждены приглашать в город предпринимателей из оккупированного Россией Крыма.

Читайте также:
От Наполеона до Гитлера. Чем чревата мания «присоединителей» земель
Читайте также:
Мария Красненко
Мария Красненко
Что важно знать о людях, оставшихся в оккупации

«Назначенный» российскими оккупантами так называемый «глава» Херсонской ОГА Владимир Сальдо 23 мая издал псевдоуказ о том, что вместе с гривной в области будет ходить российский рубль. Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань подчеркивал, что заявления так называемой «власти» области о «бивалютной зоне» являются провокацией и информационными вбросами, и жители будут против.

До этого в Запорожской ОВА сообщали, что в Васильевке российские оккупанты угрожают предпринимателям, которые не хотят продавать товары за рубли страны-агрессора.

Россияне теряют позиции в Херсонской области – Александр Мусиенко, Центр военно-правовых исследований

https://www.youtube.com/embed/NZ3qMODAgCs
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Рубли Херсонская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X