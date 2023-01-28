ВСУ истощают врага. Гуменюк рассказала о ситуации на южном фронте

28 января, 09:48
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Украинские военные продолжают истощать оккупантов на юге, держат их под огневым контролем и таким образом готовятся к своему контрнаступлению.

Об этом заявила представительница Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

Она рассказала, что ВСУ на юге продолжают уничтожать склады и места дислокации захватчиков.

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«Враг нуждается в местах дислокаций и опоре как плацдарма, они (оккупанты — ред.) будут выискивать такую позицию. Об этом свидетельствует и маневрирование подразделениями по всему левобережью, где они пытаются обустроить себе более или менее устойчивые позиции. Но постоянная наша огневая работа, наш огневой контроль, который их донимает, не дает им такой возможности», — сказала Гуменюк.

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По ее словам, истощение мощностей врага в моральном, логистическом и физическом планах является частью подготовки для предстоящего контрнаступления ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные в течение пятницы, 27 января, ликвидировали 800 российских захватчиков. В общей сложности с начала полномасштабной войны РФ потеряла 125 510 своих оккупантов.

https://www.youtube.com/embed/4vYAqmEfSfs
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Юг Украины Наталья Гуменюк Война России против Украины

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