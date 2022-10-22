Оккупанты ведут оборонительные действия и пытаются удержать занятые рубежи — ОК Юг

22 октября, 07:54
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Ситуация на юге Украины (Фото:ОК Юг/Facebook)

Ситуация на юге Украины (Фото:ОК Юг/Facebook)

Ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении остается стабильно сложной, но контролируемой. Враг продолжает применять все имеющееся вооружение, использует авиацию и дроны-камикадзе, а также дроны-разведчики на юге Украины.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Отмечается, что по недавно освобожденным населенным пунктам Бериславского района на правом берегу Днепра враг применил дрон-камикадзе типа SHAHED-136 – по Шевченковке и нанес удар зенитно-ракетной системой С-300 – по Нововоскресенскому. Без человеческих утрат.

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Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще пять вертолетных ударов нанес по позициям украинских войск, дважды привлекал штурмовую авиацию. Но один из штурмовиков был поражен украинским зенитным ракетным подразделением.

https://www.facebook.com/watch/?v=630201898746158&ref=sharing

Ранее ОК Юг сообщало, что в Черном море российские оккупанты увеличили корабельную группировку до 10 единиц. Среди них есть три надводных ракетоносителя.

https://www.youtube.com/embed/W8GotzvNXJc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Юг Украины Война России против Украины

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