Оккупанты ведут оборонительные действия и пытаются удержать занятые рубежи — ОК Юг 22 октября, 07:54 Ситуация на юге Украины (Фото:ОК Юг/Facebook)

Ситуация в операционной зоне на южнобужском направлении остается стабильно сложной, но контролируемой. Враг продолжает применять все имеющееся вооружение, использует авиацию и дроны-камикадзе, а также дроны-разведчики на юге Украины.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Отмечается, что по недавно освобожденным населенным пунктам Бериславского района на правом берегу Днепра враг применил дрон-камикадзе типа SHAHED-136 – по Шевченковке и нанес удар зенитно-ракетной системой С-300 – по Нововоскресенскому. Без человеческих утрат.

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Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще пять вертолетных ударов нанес по позициям украинских войск, дважды привлекал штурмовую авиацию. Но один из штурмовиков был поражен украинским зенитным ракетным подразделением.

Ранее ОК Юг сообщало, что в Черном море российские оккупанты увеличили корабельную группировку до 10 единиц. Среди них есть три надводных ракетоносителя.