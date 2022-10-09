Лишенные успехов на фронте, оккупанты могут переориентироваться на внутренние диверсии — ОК Юг 9 октября, 08:05 Ситуация на юге Украины (Фото:ОК Юг/Facebook)

За субботу, 8 октября, ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами и пункт управления в Херсонской области. Однако диверсионная работа вражеских агентов продолжается.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг в итогах за субботу, 8 октября в Facebook.

Отмечается, что в южнобугском направлении обстановка остается сложной и динамичной в развитии. Силы обороны держат контроль над ситуацией и принуждают противника отступать.

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Противник обороняется и пытается удерживать захваченные территории и не допускать развития наших активностей.

Два вражеских беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 сбили над Николаевской и Одесской областями.

Активными были и дроны-камикадзе. Два дрона-самоубийцы пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, а еще пять Shahed-136 атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание тростника.

Тяжелой артиллерией рашисты ударили по промышленной зоне Марганецкой громады. Повреждено промышленное здание. Без человеческих потерь.

Вражеская авиация четыре раза атаковала позиции сил обороны, а наши авиаторы ответили десятью ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и в Баштанском районе Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско похудело на 83 рашиста, четыре танка, гаубицы Мста-Б, два миномета 120 калибра, семь единиц авто-бронетехники.

Повреждены семь единиц вражеской техники, в том числе танк, две самоходные мощные пушки Пион, другая авто-бронетехника.

Уничтожены три склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и один пункт управления в Каховском.