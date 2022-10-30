Оккупанты на захваченных территориях запретили переводить часы на зимнее время 30 октября, 19:34 Оккупированный россиянами город (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Жителям оккупированных территорий российские военные запретили переводить часы на зимнее время.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, "россияне хотят, чтобы и жители временно оккупированных территорий были оторваны от всего мира", ведь «существование вне реальности и в вымышленном диктатором мире - фирменный стиль РФ».

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Федоров также подчеркнул, что люди, оказавшиеся в оккупации, все равно поддерживают Украину, несмотря на запугивание и все нелепые требования рашистов.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области оккупанты начали выборочную проверку мобильных телефонов жителей - интересуют подписки на украинские СМИ.