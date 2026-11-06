«Год назад было 360−380 СЗЧ в месяц». Как комбриг 53 ОМБр наводит порядок в подразделении во время обороны Лимана — интервью с Черкасом

6 ноября, 08:03
NV Премиум
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Военные 53 ОМБр (Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха / Facebook)

Военные 53 ОМБр (Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха / Facebook)

Автор: Василий Пехньо

Командир 53-й отдельной механизированной бригады имени Владимира Мономаха Игорь Михайленко (позывной Черкас) в интервью Radio NV — о ситуации на Лиманском направлении, влиянии операции «Вивальди» на фронт, реформировании бригады в составе 3-го армейского корпуса и снижении оттока бойцов из-за самовольного оставления части (СЗЧ).

— Ваше подразделение в составе 3-го армейского корпуса воюет на лиманском направлении. Участок фронта, занимаемый вашей бригадой, это леса. Когда-то это была заповедная территория на просторах нашей Донбасса. Сейчас это сплошная воронка, которую россияне использовали, чтобы попытаться продвинуться в Лиман. А теперь операция Вивальди состоялась значительно севернее Лимана, но я так подозреваю, что она повлияла непосредственно на Лиман. Как это повлияло на вашу полосу?

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— Больших новостей и тайн не буду озвучивать, потому что все время идут боевые действия, тяжелые бои.

И действительно, лесничество — это довольно сложный театр боевых действий. На самом деле это один из основных элементов тяжелой местности, приходящийся на ведение боевых действий.

Теги:   Интервью NV Война России против Украины Лиман Radio NV 3-й армейский корпус

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