Программы «земский доктор и учитель». В ГУР рассказали, как РФ переселяет на оккупированную территорию Херсонской области россиян

В ГУР заявили, что Кремль российским работникам сферы образования, медицины и культуры оккупанты в целях переселения на Херсонщину предлагает повышенные зарплаты (Фото: t.me/DIUkraine)

На временно оккупированных левобережных районах Херсонщины могло остаться лишь 10–20% населения от численности, зафиксированной до начала полномасштабного вторжения РФ. Страна-агрессор вытесняет украинцев и поощряет переезд россиян.

Об этом 27 октября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По словам украинских офицеров, до полномасштабного вторжения РФ в 2022 году на левом берегу Херсонской области проживало примерно 500 тысяч человек.

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«Москва продолжает целенаправленно завозить в оккупированные районы Херсонской области россиян. Для этого, в частности, действуют российские программы „земской учитель“, „земской фельдшер“, „земской доктор“, „земской работник культуры“, „земской тренер“», — заявили в ГУР МО.

Как рассказали украинские офицеры, Кремль российским работникам сферы образования, медицины и культуры оккупанты в целях переселения на Херсонщину предлагает единовременные выплаты, повышенные зарплаты и другие льготы.

«Минимальный срок контракта — пять лет. Учителям и врачам из России, согласившимся работать на ТОТ, Москва платит 2 миллиона рублей. Младшему медперсоналу — 1 миллион рублей», — заявили в разведке.

Известно, по данным ГУР, что за время действия этих программ на временно оккупированные территории Украины уже были доставлены сотни учителей и врачей из РФ. Они приезжали из разных регионов — в частности, из Краснодарского, Хабаровского, Ставропольского и Пермского краёв, а также Ростовской, Курской, Ленинградской и других областей.

Как считают в ГУР, привлечение российских медиков необходимо прежде всего для обслуживания оккупационных войск, а учителей — для воздействия на украинских детей и навязывания им российской идентичности.

«Для украинцев создают невыносимые условия жизни и принудительно вытесняют, зачастую — с незаконным лишением жилья и других объектов частной собственности», — заявили украинские офицеры.

Такая политика РФ на временно оккупированных территориях Украины носит признаки военных преступлений и геноцида в отношении украинского населения, заключили в ГУР.

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Ранее, 27 октября, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что в Олешках началась важная гуманитарная миссия. В районе её проведения объявлено двустороннее прекращение огня. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место, чтобы координировать процесс.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определённых территориях, связанных с гуманитарной миссией, ввели режим прекращения огня.

По его словам, Украина проводит гуманитарную миссию совместно с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Позже председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что режим тишины на самом большом участке фронта на юге Украины в рамках операции по разблокированию Олешек продлится до 22:59 1 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предположил, что Россия «будет делать все, чтобы разминировать так (дороги в Олешках — ред.), чтобы эти люди (жители) ушли в сторону России и оставались там». Он высказал мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей».

В то же время президент Украины заявил, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.