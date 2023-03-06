«Несколько напряженная». В Госпогранслужбе рассказали о текущей ситуации на границе с Беларусью
В Госпогранслужбе сообщили о ситуации на границе с Беларусью (Фото:Пресс-служба МВД)
Ситуация на границе Украины с Беларусью остается контролируемой, но «несколько напряженной» из-за присутствия на территории этой страны российских военных.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Он отметил, что российские военные на данный момент находятся исключительно на белорусских полигонах, Силы обороны Украины не фиксируют нахождение рядом с украинской границей в непосредственной близости или определенной удаленности военной техники и личного состава как подразделений РФ, так и подразделений армии Беларуси.
«Ситуация также остается полностью контролируемой на тех участках, где враг был отброшен — в пределах Черниговской, Сумской и части Харьковской областей», — сказал он.
По словам представителя ведомства, на этом направлении у РФ нет ударной группировки, однако оккупанты ежедневно ведут огонь по приграничным территориям из минометов, артиллерии и стрелкового оружия, а также запускают ракеты с помощью авиации.