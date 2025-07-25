Зеленский заявил, что российская армия не имеет серьезных прорывов на фронте
Украинские военные в прифронтовом городе Покровск, май 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия страны-агрессора России не имеет серьезных прорывов на фронте.
«Они не продвигаются. Там очень тяжело нашим ребятам. И трудно везде. И „русским“ очень трудно — это для нас хорошо. И „русские“ не хотят воевать. Кроме их руководства. И все это чувствуется. Их больше. Большее давление. Большая мобилизация. Поэтому больше рисков у нас. Они действительно пробуют сделать прорыв. У них прорывов серьезных нет», — сказал он во время общения с журналистами, сообщает Укринформ.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал, что диверсионно-разведывательные группы пять-семь раз заходили в Покровск Донецкой области.
Зеленский рассказал, что отсутствие весомых прорывов на фронте российские оккупанты пытаются нивелировать военно-информационными операциями.
«Два человека, шесть человек. Был один раз, когда они попытались закрепить 12 человек. Пробуют снять какое-то видео: поставить флаг, сняли… и все уничтожаются нашими защитниками», — подчеркнул президент Украины.
В отчете Института изучения войны (ISW) 13 июля говорилось, что украинские войска достигли тактического продвижения в районе Покровска, тогда как армия РФ не смогла достичь успеха на большинстве направлений, несмотря на активные наступательные действия.
В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 18 июля сообщил о ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть в Покровск.
20 июля в ОСУВ Хортица заявили, что на Покровском направлении российские оккупанты хотят прорвать оборону, но Силы обороны Украины дают отпор.
Аналитический проект DeepState 21 июля уточнил, что в Покровске продолжается операция по уничтожению диверсионных групп россиян, которые проникли в город через населенный пункт Зверев